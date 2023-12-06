Наташа Королева топлес выбежала на мороз после посещения бани

Известная исполнительница Наташа Королева вызвала шок у своих поклонников, опубликовав откровенное видео. В ролике она выходит топлес в красных трусиках после посещения бани.

Королева показала свой бюст

Певица, отважившись на смелый поступок, выбегает на свежий воздух после парилки, подтанцовывает, а также показывает свой бюст и натирается снегом. Видео сопровождается композицией «Ой, Наташа!», исполненной артисткой совместно с Gazan.

Реакция пользователей разнится. Некоторые поклонники считают поведение 50-летней певицы чересчур вызывающим, в то время как другие фанаты высоко оценивают ее физическую форму, особенно учитывая возраст.