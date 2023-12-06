Бородин призвал выступившего на «Песне года» Ревву высказать свою позицию об СВО

Как сообщает News.ru, Виталий Бородин опубликовал недавно в соцсети скриншот переписки с Александром Реввой, где призвал его высказать свою позицию по СВО. В сообщении глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией выразил интерес ко мнению исполнителя по вопросам, таким как принадлежность Крыма и поддержка специальной военной операции.

Ждет от артиста «мужского ответа»

Бородин предложил Ревве поехать в зону СВО для поддержки российских бойцов. Помимо того, общественник подчеркнул, что ждет от артиста настоящего «мужского ответа».