Киркорову подарили кукольную копию Пугачевой

Некто подошел к поп-королю за кулисами, вручив большую коробку

По информации РГ, на церемонии вручения XI народной премии «Звезды Дорожного радио«, проходящей в »Ледовом дворце» столицы, Филипп Киркоров получил удивительный подарок. Некто подошел к поп-королю за кулисами, вручив большую коробку. Внутри презента оказалась кукольная копия Аллы Пугачевой.

Артист был в восторге от подарка, отметив сходство с настоящей Примадонной в деталях, таких как ручки, ножки, лицо. Он с огромной радостью выразил желание иметь еще реалистичные куклы Мадонны, Элвиса Пресли, Майкла Джексона. Киркоров был так сильно впечатлен, что даже предложил обменяться контактами с человеком, подарившим куклу Пугачевой, чтобы заказать подобные статуэтки других знаменитостей.