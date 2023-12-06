«Голожопинг»: Пугачева нашла определение для своей эмиграции из России

Алла Борисовна Пугачева проявила свое отношение к эмиграции из России, назвав ее «голожопингом». Максим Галкин* (иноагент), муж артистки рассказывая анекдоты со сцены в Женеве, поделился со зрителями этим моментом из жизни.

Дауншифтинг Пугачева назвала «голожопингом»

Как уточнил стендап-комик, обсуждая возможный дауншифтинг, его супруга назвала это явление «голожопингом». Также Галкин* поделился с публикой анекдотом о своей адаптации к современной жизни в Европе, включая ситуацию, когда ему пришлось просить милостыню около одного из супермаркетов из-за проблем с банковскими картами.

Пародист пошутил относительно своего ордена Почета Кузбасса, которого лишился за проукраинскую позицию, заявив, что даже не собирается возвращать его назад.