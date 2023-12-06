Певица Вера Брежнева появится перед россиянами лишь за 50 тысяч евро

Украинская певица, бывшая солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева готова выступить перед российской публикой, но есть одно условие. Артистка может появиться на частном корпоративе за гонорар, начиная с 50 тысяч евро. Эта информация была представлена в телеграм-канале Mash.

Ближайшие праздничные даты у Брежневой все еще остаются свободными

По данным канала, в состав этой суммы не включен райдер 41-летней артистки, который оценивается в 25 тысяч евро. При этом официальные представители Веры Брежневой отметили, что, несмотря на популярность певицы, ближайшие праздничные даты все еще остаются свободными.