Продажа билетов на ледовое шоу Татьяны Навки приостановлена: стала известна причина

Ледовое шоу Татьяны Навки под названием «История любви Шахерезады» запланировано на 25 февраля 2024 года на «G-Drive Арене». На данный момент известно, что продажа билетов приостановлена, потому как организаторы еще не определились с главной претенденткой на роль Богини.

По словам организатора шоу Романа Семенова, стоит выбор между такими кандидатками как Камила Валиева, Алина Загитова, Анна Щербакова и чемпионка мира Елизавета Туктамышева. Все девушки олимпийские чемпионки с фигурного катания и считаются лучшими в своем деле.

На протяжении недели организаторы должны определиться с кандидатурой, после чего продажа билетов будет восстановлена.