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Жора Крыжовников рассказал о втором сезоне сериала «Слова пацана»

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Жора Крыжовников рассказал о втором сезоне сериала «Слова пацана»
Знаменитости
Источник фото: Жора Крыжовников / ВКонтакте

Режиссер нашумевшего телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников каналу НТВ рассказал о своей подготовке к съемкам. 

Он отметил, что тщательно изучал тот период, о котором рассказывается в многосерийном фильме, перечитывая много журналов и просматривая сюжеты тех лет. 

Продолжение сериала не исключено

Когда журналисты спросили режиссера о возможном продолжении сериала, он ответил, что это не исключено, поскольку его соавтор Андрей Золотарев неоднократно высказывал желание создать продолжение, аналогичное сериалу «Крестный отец», который состоял из трех частей.

Информационное агентство «Informing»

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