Жора Крыжовников рассказал о втором сезоне сериала «Слова пацана»

Режиссер нашумевшего телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников каналу НТВ рассказал о своей подготовке к съемкам.

Он отметил, что тщательно изучал тот период, о котором рассказывается в многосерийном фильме, перечитывая много журналов и просматривая сюжеты тех лет.

Продолжение сериала не исключено

Когда журналисты спросили режиссера о возможном продолжении сериала, он ответил, что это не исключено, поскольку его соавтор Андрей Золотарев неоднократно высказывал желание создать продолжение, аналогичное сериалу «Крестный отец», который состоял из трех частей.