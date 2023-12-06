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Сын иноагента Андрея Макаревича сыграл в сериале «Слово пацана»

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Сын иноагента Андрея Макаревича сыграл в сериале «Слово пацана»
Знаменитости
Источник фото: @makarevich118

Иван Макаревич, сын иноагента Андрея Макаревича*, лидера рок-группы «Машина времени», родился во втором браке музыканта с Аллой Голубкиной. В настоящее время он живет в Москве, обучался в Школе-студии МХАТ, затем окончил Российскую академию театрального искусства. 

Иван заслужил признание благодаря ролям в таких фильмах, как «Бой с тенью« и «1814". Он сыграл в "Иване Грозном", "Доме Солнца", лентах "Бригада: Наследник" и "Метро". В 2023 году принял участие в съемках кинокомедии "Клипмейкеры» и сериале »Слово пацана. Кровь на асфальте», исполнив второстепенного персонажа Джона.

Помимо кинематографа Макаревич-младший играет в театре 

Помимо кинематографа Макаревич-младший активен в театре, принимает участие в постановке «Бар «Один звонок»« и играет в спектакле »Дни Турбиных». Кроме того, занимается написанием музыки для фильмов и театральных проектов. 

* Лицо, признанное иностранным агентом в РФ

Информационное агентство «Informing»

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