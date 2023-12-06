Мальчик, станцевавший на концерте SHAMAN, сильно расстроился, что певец его не заметил

На концерте певца SHAMAN в Иркутске мальчик танцевал под песню «Я русский» и проявлял свой музыкальный талант. По словам тети ребенка, он поет песни исполнителя после каждого пробуждения. Мать мальчика подчеркнула, что сын мечтал попасть на концерт SHAMAN, и ему удалось осуществить эту мечту. Ребенок является фанатом певца, и его гиперактивность не мешает ему проявлять свой артистический потенциал.

Видео с мальчиком стало вирусным в социальных сетях

Видео с мальчиком стало вирусным в социальных сетях. Он танцевал на концерте, и, хотя SHAMAN не заметил его, охрана передала мальчику фотографию с автографом и футболку от исполнителя.

По словам женщины, сын сильно расстроился, что артист лично не обратил внимания на танцующего ребенка.