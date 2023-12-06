В Екатеринбурге ищут актёров для участия в съёмках «Слово пацана»

В Екатеринбурге проходит набор актеров для участия в съемках второго сезона популярного сериала «Слово пацана». По информации, распространяемой в городских социальных сетях, съемки запланированы на период с конца декабря по январь. Создатели обещают массовые сцены с участием известных актеров, а выход нового сезона в прокат ожидается уже весной следующего года.

Обещают выплату в размере 3500 рублей

Для участия в проекте ищут актеров возрастом от 14 до 60 лет. В рамках съемок требуются исполнители ролей военных, тинейджеров с трудным характером, их родителей, прохожих и сотрудников полиции. За каждую смену обещают выплату в размере 3500 рублей. Важно отметить, что нет необходимости в финансовых вложениях, и создатели проекта предупреждают о возможных мошеннических схемах.

Сообщения о наборе актеров также активно распространяются в социальных сетях других городов по всей стране, вызывая интерес у потенциальных участников. Бригадир актеров массовых сцен Арсен Меликян отмечает, что подобные объявления, следуя единому шаблону, долгое время появляются в различных пабликах, поэтому он рекомендует закрывать комментарии, чтобы избежать недопониманий и мошенничества.