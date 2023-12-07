Информинг » Знаменитости » Шахназаров раскрыл, вырежут ли из «Иронии судьбы» Ахеджакову и Брыльску

Шахназаров раскрыл, вырежут ли из «Иронии судьбы» Ахеджакову и Брыльску

Image 16+
Шахназаров раскрыл, вырежут ли из «Иронии судьбы» Ахеджакову и Брыльску
Знаменитости
Источник фото: Карен Шахназаров / ВКонтакте

Генеральный директор Мосфильма Карен Шахназаров, по информации АиФ, отклонил возможность изменений в популярном советском кинофильме «Ирония судьбы, или С легким паром!« в связи с идеями редактирования лиц некоторых актрис при помощи так называемой технологии »дипфейк». Он подчеркнул, что классическая версия ленты будет сохранена.

Высказывания Лии Ахеджаковой и Барбары Брыльской не имеют значения для всемирной истории 

Также Шахназаров выразил удивление по поводу инициативы изменять любимый миллионами телезрителей кинофильм. Режиссер отметил напоследок, что высказывания Лии Ахеджаковой и Барбары Брыльской не имеют значения для всемирной истории.

Информационное агентство «Informing»

«Она не Алла Борисовна»: продюсер Рудченко раскрыл главную цель приезда Орбакайте

«Она не Алла Борисовна»: продюсер Рудченко раскрыл главную цель приезда Орбакайте

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Шахназаров раскрыл, вырежут ли из «Иронии судьбы» Ахеджакову и Брыльску

Сегодня, 00:13

Певица Вера Брежнева появится перед россиянами лишь за 50 тысяч евро

Вчера, 23:48

Жора Крыжовников рассказал о втором сезоне сериала «Слова пацана»

Вчера, 23:38

Мальчик, станцевавший на концерте SHAMAN, сильно расстроился, что певец его не заметил

Вчера, 23:18

В Екатеринбурге ищут актёров для участия в съёмках «Слово пацана»

Вчера, 23:18

Продажа билетов на ледовое шоу Татьяны Навки приостановлена: стала известна причина

Вчера, 22:18

Сын иноагента Андрея Макаревича сыграл в сериале «Слово пацана»

Вчера, 22:13

Бородин призвал выступившего на «Песне года» Ревву высказать свою позицию об СВО

Вчера, 21:13

Бурунов, Собчак, Бородина и Галич высказали свое мнение о сериале «Слово пацана»

Вчера, 20:48

Киркорову подарили кукольную копию Пугачевой

Вчера, 18:13

«Голожопинг»: Пугачева нашла определение для своей эмиграции из России

Вчера, 17:53

Наташа Королева топлес выбежала на мороз после посещения бани

Вчера, 15:43

Фотограф Кирилл Поверинов показал новые фото со съемок сериала «Слова пацана»

Вчера, 15:08

Жена Хайдарова назвала причину молчания Успенской и Плаксиной после судебных исков

Вчера, 14:33

Гремучая смесь генов: внешний вид дочки Полины Гагариной вызвал споры в Сети

Вчера, 14:03

Продюсер Лавров: Лобода любила Россию за большие деньги

Вчера, 12:28

«Я боюсь»: Александр Ревва озадачил журналистов странным поведением на «Песне года»

Вчера, 11:58

«Она не Алла Борисовна»: продюсер Рудченко раскрыл главную цель приезда Орбакайте

Вчера, 11:28

Долина призналась в своей болезни на «Песне года»

Вчера, 10:43

Финал нашумевшего сериала «Слово пацана» пересняли

Вчера, 09:48

Новости партнеров
2023
ru-RU