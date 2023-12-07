Шахназаров раскрыл, вырежут ли из «Иронии судьбы» Ахеджакову и Брыльску

Генеральный директор Мосфильма Карен Шахназаров, по информации АиФ, отклонил возможность изменений в популярном советском кинофильме «Ирония судьбы, или С легким паром!« в связи с идеями редактирования лиц некоторых актрис при помощи так называемой технологии »дипфейк». Он подчеркнул, что классическая версия ленты будет сохранена.

Высказывания Лии Ахеджаковой и Барбары Брыльской не имеют значения для всемирной истории

Также Шахназаров выразил удивление по поводу инициативы изменять любимый миллионами телезрителей кинофильм. Режиссер отметил напоследок, что высказывания Лии Ахеджаковой и Барбары Брыльской не имеют значения для всемирной истории.