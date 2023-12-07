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16-летний актер Могильников призвал не подражать героям «Слово пацана»

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16-летний актер Могильников призвал не подражать героям «Слово пацана»
Знаменитости
Источник фото: @yage_mudriy

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказывающий о молодежных группировках в Казани в конце 80-х годов, сумел завоевывать в РФ огромную популярность. Главные роли в фильме исполнили Рузиль Минекаев, Ленон Кемстач, Иван Янковский, Никита Кологривый, Анастасия Красовская, Анка Пересильд. 

Не следует романтизировать бандитизм

Ярослав Могильников обратился к зрителям, призывая не подражать героям телесериала. В соцсетях он предупредил, что не следует романтизировать бандитизм, изображенный в проекте, так как тот период был страшным. Могильников признается, что обвинения в психологическом влиянии на современную молодежь, которые многие предъявляют, могут быть обоснованными, а также отмечает, что исполнил роль участника группировки, пережившего трагическую судьбу.

Информационное агентство «Informing»

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