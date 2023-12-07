Спикера ЗС Иркутской области Ведерникова заметили в первом ряду на концерте SHAMAN

Спикера Заксобрания Иркутской области Александра Ведерникова свидетели зафиксировали на концерте певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), где он занимал первый ряд.

На видео, которое попало в Сеть, также виден мальчик, энергично танцующий под хитовую композицию «Я русский» прямо перед Ведерниковым. Чиновник, заметив энергично танцующего мальчика, выразил ему свою похвалу, погладив по голове.

Событие было запечатлено на камеры и опубликовано на региональном портале. А вот сам артист ребенка не заметил и его это, по словам матери, сильно расстроило.