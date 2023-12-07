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В сериале «Слово пацана» зрители заметили несколько киноляпов

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В сериале «Слово пацана» зрители заметили несколько киноляпов
Знаменитости
Источник фото: @slovopacana.wink

Сериал «Слово пацана», рассказывающий о молодежных группировках в Казани конца 1980-х, не избежал внимания зрителей, обнаруживших ряд киноляпов. Наиболее выдающимися неточностями, отмеченными зрителями, стали пластиковые стеклопакеты в стандартных «хрущевках» и на балконах пятиэтажек, которые в те годы были огромной редкостью. 

Еще одним анахронизмом оказались желто-белые «зебры» на переходах, появившиеся в 2014 году. Кроме того, мелькающие желтые полицейские машины не соответствуют служебному транспорту в 1989 году. 

Анахронизм в сцене просмотра «Пиратов XX века»

В сюжете обнаружились несоответствия времени, такие как сигареты с крупными предупреждениями о вреде курения, которые появились позже. Комментаторы указали на несоответствие музыкальных предпочтений персонажей тому времени, а также отметили анахронизм в сцене просмотра «Пиратов XX века» на видеомагнитофоне вместо более популярных западных боевиков или фантастики. 

Последний ляп - это компьютер в полицейском отделении, который вызвал вопросы, так как в те годы подобные устройства были неактуальны, информирует news.ru.

Информационное агентство «Informing»

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