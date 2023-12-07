Пожалуйста, не надо: Названы сериалы, продолжения которых не хочется видеть никогда

Вторая половина текущего года была ознаменована бумом ностальгии в кинематографе и сериалах. В частности, речь идет о проекте «Слово пацана. Кровь на асфальте», который пользуется огромной популярностью.

Тенденция ностальгии четко отражается в новом телесезоне СТС, где акцент делается на реюньонах хитовых проектов, вроде сериалов «Молодежка», «Не родись красивой», «Хорошие шутки». Канал ТНТ тоже готовится вскоре представить новые серии «Букиных».

Однако есть сериалы, продолжения которых телезрителям не хочется видеть, а также те, которые давно пора завершить. Это «Домашний арест», «Бригада», «Улицы разбитых фонарей», «Метод», «Хороший человек», «Инсомния», «Тест на беременность», «Без правил», пишет портал TV Mag.