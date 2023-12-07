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Умер голливудский актер и каскадер из «Рэмбо» и «Универсального солдата» Войо Горич

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Умер голливудский актер и каскадер из «Рэмбо» и «Универсального солдата» Войо Горич
Знаменитости
Фото: freepik.com

Ушел из жизни всемирно известный югославский, голливудский артист, актер, каскадер Войо Горич, достигший возраста 83 лет. Информация об этом появилась 6 декабря 2023 года в издании Telegraf. 

Согласно предоставленным данным, Войо скончался в Лос-Анджелесе. Но точная причина его ухода из жизни пока что остается неизвестной. 

Интересно: родившийся в 1940 году в Боснии и Герцеговине, Горич начал свою актерскую карьеру в 1964 году, принимая участие в телесериале «Приключения Одиссея». В 1981 году артист перебрался в Штаты. Будучи телохранителем голливудской звезды Сильвестра Сталлоне, он получил возможность представить себя в ленте «Рэмбо: Первая кровь 2», после чего он прославился в мировом кинематографе. Актер также сыграл роли в таких фильмах, как «Самоволка», «Львиное сердце», «Универсальный солдат». В общем и целом на его счету более 35 проектов.

Информационное агентство «Informing»

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