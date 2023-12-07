Юлия Коваль поделилась, как обидела Якубовича шуткой про «Поле чудес»

Юлия Коваль, экс-ведущая тревел-программы «Орел и Решка», поделилась своими впечатлениями о взаимодействии с Леонидом Якубовичем, бессменным ведущим программы «Поле Чудес». Она рассказала о том, как однажды пошутила над фирменной фразой Якубовича «крутите барабан», вызвав недовольство. Инцидент произошел во время игры в теннис, уточняет lenta.ru.

Коваль отметила, что после многих лет работы над передачей такой вид юмора Якубовичу надоел.

Интересно: Леонид Аркадьевич стал ведущим «Поля Чудес" в 1991 году. Он сменил Владислава Листьева. Якубович неоднократно говорил о том, что изначально хотел покинуть проект в начале своей карьеры и что не просматривал ни одного выпуска игры со своим участием.