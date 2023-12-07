Сеть повеселили новые цены Веры Брежневой за выступление

Экс-солистка «ВИА Гра» Вера Брежнева столкнулась с трудностями после начала СВО, лишившись возможности посещения России и российского видa на жительство летом 2023 года. Несмотря на эти сложности, перед Новым годом артистка попыталась привлечь внимание публики, анонсировав стоимость своих выступлений на корпоративах. Теперь за ее выступление просят 50 тысяч евро, что на 10 тысяч евро больше, чем ранее. Еще половину этой суммы нужно отдать на аппаратуру.

Обсуждения в Сети вызвало удивление по поводу того, что Брежневу вообще могут приглашать на подобные мероприятия.

«Вскоре самой Брежневой придется доплачивать, чтобы ее слушали». «Кто готов платить за выступления Брежневой». «Есть только желание заплатить ей, чтобы она не напоминала о себе». «Не имеет голоса и не стоит внимания», - пишут пользователи.