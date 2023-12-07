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Спойлеры: Что случилось с Айгуль в шестой серии «Слова пацана»

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Спойлеры: Что случилось с Айгуль в шестой серии «Слова пацана»
Знаменитости
Источник фото: @anka.peresild_

Корреспондент издания 116.RU не смогла сдержать любопытства, решив посмотреть новую серию суперпопулярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Шестая серия не касается уличных группировок, а раскрывает тему судеб девочек, ставших жертвами. 

Брошенная всеми Айгуль

В центре внимания — Айгуль, брошенная своими, сбегающая в отвратительных условиях из ДК, чтобы попасть в объятья Марата и сделать вид, что ничего не произошло. Марат пытается отчаянно убедить себя, Айгуль и окружающих в том, что не было ничего, что все поправимо, а возлюбленная невинна, и он может быть с ней. 

Мать и отец не поддерживают дочь

Поражает реакция родителей девушки. Мама становится отстраненной, не поддерживает свою дочь и даже выливает из тарелки суп, к которой девочка слегка прикоснулась. Отец и вовсе не взглянул на дочь, которая скулила на кухне. 

Колоссальное разочарование — это бессердечный Турбо, который интересуется только тем, что с Айгуль случилось у «Дома быта».

Информационное агентство «Informing»

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