Информинг » Знаменитости » Дети и внуки каких российских звезд сыграли в сериале «Слово пацана»

Дети и внуки каких российских звезд сыграли в сериале «Слово пацана»

Image 16+
Дети и внуки каких российских звезд сыграли в сериале «Слово пацана»
Знаменитости
Источник фото: @anka.peresild_

В конце 2023 года в центре внимания — телесериал «Слово пацана» Жоры Крыжовникова, основанный на книге Роберта Гареева. В актерском ансамбле заметны дети и внуки известных личностей РФ.

Антон Богданов, сын знаменитого участника «Реальных пацанов» Леона Кемстача, играет отчима главного героя. Иван Янковский, внук Олега Янковского, привлекает внимание своей ролью Вовы «Адидаса». 

14-летняя Анна, дочь Юлии Пересильд, воплощает на экране образ школьницы Айгуль. Иван Макаревич, сын Андрея Макаревича* (признан иноагентом на терирории России), занял роль музыканта и участника вокально-инструментального ансамбля в многосерийном фильме.

Информационное агентство «Informing»

«Она не Алла Борисовна»: продюсер Рудченко раскрыл главную цель приезда Орбакайте

«Она не Алла Борисовна»: продюсер Рудченко раскрыл главную цель приезда Орбакайте

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Дети и внуки каких российских звезд сыграли в сериале «Слово пацана»

Сегодня, 15:48

Спойлеры: Что случилось с Айгуль в шестой серии «Слова пацана»

Сегодня, 15:33

Сеть повеселили новые цены Веры Брежневой за выступление

Сегодня, 13:03

Юлия Коваль поделилась, как обидела Якубовича шуткой про «Поле чудес»

Сегодня, 11:33

Умер голливудский актер и каскадер из «Рэмбо» и «Универсального солдата» Войо Горич

Сегодня, 11:28

Пожалуйста, не надо: Названы сериалы, продолжения которых не хочется видеть никогда

Сегодня, 10:58

В сериале «Слово пацана» зрители заметили несколько киноляпов

Сегодня, 10:43

Спикера ЗС Иркутской области Ведерникова заметили в первом ряду на концерте SHAMAN

Сегодня, 09:53

16-летний актер Могильников призвал не подражать героям «Слово пацана»

Сегодня, 09:48

Шахназаров раскрыл, вырежут ли из «Иронии судьбы» Ахеджакову и Брыльску

Сегодня, 00:13

Певица Вера Брежнева появится перед россиянами лишь за 50 тысяч евро

Вчера, 23:48

Жора Крыжовников рассказал о втором сезоне сериала «Слова пацана»

Вчера, 23:38

Мальчик, станцевавший на концерте SHAMAN, сильно расстроился, что певец его не заметил

Вчера, 23:18

В Екатеринбурге ищут актёров для участия в съёмках «Слово пацана»

Вчера, 23:18

Продажа билетов на ледовое шоу Татьяны Навки приостановлена: стала известна причина

Вчера, 22:18

Сын иноагента Андрея Макаревича сыграл в сериале «Слово пацана»

Вчера, 22:13

Бородин призвал выступившего на «Песне года» Ревву высказать свою позицию об СВО

Вчера, 21:13

Бурунов, Собчак, Бородина и Галич высказали свое мнение о сериале «Слово пацана»

Вчера, 20:48

Киркорову подарили кукольную копию Пугачевой

Вчера, 18:13

«Голожопинг»: Пугачева нашла определение для своей эмиграции из России

Вчера, 17:53

Новости партнеров
2023
ru-RU