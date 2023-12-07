Дети и внуки каких российских звезд сыграли в сериале «Слово пацана»

В конце 2023 года в центре внимания — телесериал «Слово пацана» Жоры Крыжовникова, основанный на книге Роберта Гареева. В актерском ансамбле заметны дети и внуки известных личностей РФ.

Антон Богданов, сын знаменитого участника «Реальных пацанов» Леона Кемстача, играет отчима главного героя. Иван Янковский, внук Олега Янковского, привлекает внимание своей ролью Вовы «Адидаса».

14-летняя Анна, дочь Юлии Пересильд, воплощает на экране образ школьницы Айгуль. Иван Макаревич, сын Андрея Макаревича* (признан иноагентом на терирории России), занял роль музыканта и участника вокально-инструментального ансамбля в многосерийном фильме.