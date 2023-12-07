Инфекционист Малышев назвал основные симптомы микоплазменной инфекции

Инфекционист из РФ Николай Малышев перечислил россиянам основные симптомы микоплазмоза. Это интоксикация и высокая температура, пишет сегодня телеканал РБК.

При своевременном лечении болезнь заканчивается «более или менее нормально»

По сведениям врача, есть три ключевых симптома. Помимо повышения температуры тела и интоксикации, практически всегда наблюдаются респираторные симптомы. Речь идет в данном случает о кашле, насморке, першении в горле. Также Малышев заметил, что болезнь при раннем обнаружении и своевременном лечении заканчивается «более или менее нормально», а сам микоплазмоз давно и хорошо изучен учеными.

При этом добавим, что в настоящее время вакцины против микоплазменной инфекции в мире не существует.