Сыгравшая в «Чебурашке» актриса Максимова кардинально сменила имидж

В преддверии грядущих праздников Полина Максимова решилась на кардинальные перемены. Своим новым образом актриса кинофильма «Чебурашка» похвасталась на личной странице в одной из соцсетей.

Звезда «Деффчонок» вышла на связь с подписчиками из столичного салона красоты. Максимова сделала удлиненное каре и вернула блонд. До этого артиста была брюнеткой, а перекраситься не могла из-за съемок в кинопроекте.

Источник фото: @polinamax

Кстати, о жизни Полины практически ничего не известно. В кино Максимова дебютировала еще около 15 лет назад. Впервые сыграла в ленте «Возьми меня с собой». В фильмографии актрисы более сорока ролей.