Ляйсан Утяшева нашла идеальную девушку для комика Тимура Батрутдинова

На днях прошло праздничное мероприятие канала ТНТ, которое посетило много звезд. Среди них Ольга Бузова, Тимур Батрутдинов, Ляйсан Утяшева, которые сидели за одним столиком. Гимнастка поделилась кадрами с праздника. Она показала сидящих вместе юмориста и певицу, которым ранее приписывали роман.

Источник фото: @buzova86

Жена Павла Воли обратила внимание, что между Батрутдиновым и Бузовой присутствует теплота. Утяшева надеется, что они обретут счастья в личной жизни. Также Ляйсан добавила, что, по ее мнению, это отличная пара, которая смотрится очень гармонично вместе, пишет Телепрограмма.