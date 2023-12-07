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Гитарист Аллы Пугачевой заявил, что они едва не погибли после Чернобыля

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Гитарист Аллы Пугачевой заявил, что они едва не погибли после Чернобыля
Знаменитости
Источник фото: @alla_orfei

Александр Лешин, который 30 лет работал с Примадонной, подтвердил aif.ru, что команда певицы и сама артистка стали очень серьезно болеть после посещения Чернобыля. У Пугачевой начались проблемы с щитовидкой. Проблемы обнаружили у Иосифа Кобзона, Александра Барыкина, Ирины Понаровской, которые выступили перед ликвидаторами. 

Поездка ассоциируется «со съемками в фильме ужасов»

Сам гитарист говорит, что он столкнулся с астмой и даже пережил клиническую смерть. Он добавил, что поездка у него ассоциируется «со съемками в фильме ужасов», поскольку город Припять, где они выступили, был пуст, как после апокалипсиса.

Информационное агентство «Informing»

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