Гитарист Аллы Пугачевой заявил, что они едва не погибли после Чернобыля

Александр Лешин, который 30 лет работал с Примадонной, подтвердил aif.ru, что команда певицы и сама артистка стали очень серьезно болеть после посещения Чернобыля. У Пугачевой начались проблемы с щитовидкой. Проблемы обнаружили у Иосифа Кобзона, Александра Барыкина, Ирины Понаровской, которые выступили перед ликвидаторами.

Поездка ассоциируется «со съемками в фильме ужасов»

Сам гитарист говорит, что он столкнулся с астмой и даже пережил клиническую смерть. Он добавил, что поездка у него ассоциируется «со съемками в фильме ужасов», поскольку город Припять, где они выступили, был пуст, как после апокалипсиса.