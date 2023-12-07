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В красной одежде и с париком: Киркоров сыграл необычного Петра I в новой комедии

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В красной одежде и с париком: Киркоров сыграл необычного Петра I в новой комедии
Знаменитости
Источник фото: @fkirkorovvv

Появились детали о 56-летнем певце Филиппе Киркорове, который примет участие в «необычной» роли в новогоднем фильме ТНТ под названием «Иван Васильевич меняет все!». 

Готов на все в погоне за трендами

Как сообщает портал fedpress.ru, в этом новом кинопроекте поп-король воплотит образ императора Петра I. Главные персонажи окажутся на его приеме, а сам артист, по всей видимости, «готов на все в погоне за трендами». При этом в ленте Киркоров предстал в красной необычной одежде и с длинным париком. 

Отметим, что проект основан на знаменитой комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». В нем примут участие Тимур Батрутдинов, Павел Воля, Азамат Мусагалиев, Анна Asti, Иванушки International, Ольга Бузова.

Информационное агентство «Informing»

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