В красной одежде и с париком: Киркоров сыграл необычного Петра I в новой комедии

Появились детали о 56-летнем певце Филиппе Киркорове, который примет участие в «необычной» роли в новогоднем фильме ТНТ под названием «Иван Васильевич меняет все!».

Готов на все в погоне за трендами

Как сообщает портал fedpress.ru, в этом новом кинопроекте поп-король воплотит образ императора Петра I. Главные персонажи окажутся на его приеме, а сам артист, по всей видимости, «готов на все в погоне за трендами». При этом в ленте Киркоров предстал в красной необычной одежде и с длинным париком.

Отметим, что проект основан на знаменитой комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». В нем примут участие Тимур Батрутдинов, Павел Воля, Азамат Мусагалиев, Анна Asti, Иванушки International, Ольга Бузова.