Журналист Михаил Кожухов пропал с телеэкранов из-за девяти лет унижений

Российский журналист Михаил Кожухов раскрыл причину своего исчезновения с телеэкранов. Ведущий «В поисках приключений» покинул пост на «Россия 1» из-за длительного периода унижений. Об этом он признался в эфире передачи «Легенда» на RTVI.

Пришло время поставить точку в данной ситуации

Кожухов в беседе подчеркнул, что это чувство унижения было его постоянным спутником, причем каждый день. В результате журналист решил, что пришло время поставить точку в данной ситуации и принял нелегкое решение.

«Я сказал себе, что не желаю больше терпеть ваше отношение, мне не нужно такое. Решил заняться чем-то другим», — сказал ведущий.