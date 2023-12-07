Кадры недели: Климова показала пикантное тату, а Броневицкая — лицо без ботокса

Эта неделя оказалась насыщенной событиями для российских знаменитостей, привлекших внимание в сети.

Актриса Екатерина Климова, например, стала топовой обсуждаемой личностью после публикации ряда фотографий из своего путешествия. В центре внимания оказалась татуировка на левом бедре.

Елена Воробей поразила поклонников изменениями во внешности. Юмористка решила кардинально изменить прическу и нарастить волосы.

На благотворительном вечере неожиданно для всех появилась мама Стаса Пьехи. Илона Броневицкая выбрала модный костюм и сапоги. Гости отметили ее шикарный внешний вид, не подозревая, что знаменитость давно не использует ботокс. Об этом артистка призналась за кулисами.

Завершает обзор Диана Гурцкая, которая начала неожиданно играть в футбол. Ее первый удар произошел на матче ЦСКА-РОСТОВ и это событие вызвало море положительных отзывов у поклонников.