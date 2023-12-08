Бежавшие из России артисты вернулись и выступят на шоу «Песня года»

По информации издания «Царьград», в текущем году некоторые известные личности, предварительно покинувшие территорию России, решили вновь привлечь к себе внимание и выступить на «Песне года».

Александр Ревва (Артур Пирожков) принял участие в производстве телешоу. После начала военной спецоперации он предпочитал не высказывать мнение о происходящем. Тем не менее, покинул страну, вернувшись только в начале текущего года. В «Песне года» его ждут два выступления (сольное и совместное с другими артистами в финале).

Орбакайте приняла решение вернуться в Россию

Также появилась на концерте дочь Аллы Пугачевой. Кристина Орбакайте, несмотря на переезд в США и воздержание от комментариев касательно СВО на Украине, приняла решение вернуться в Россию и выступить на Новый год перед российской публикой.