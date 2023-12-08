60-летняя Лолита удивила поклонников своим исхудавшим внешним видом: у певицы подозревают серьезную болезнь

У певицы подозревают болезнь

Певица и телеведущая Лолита Милявская приятно удивила своих зрителей на очередном концерте. Звезда выбрала для выхода достаточно неочевидный вариант образа, но в конце концов не прогадала, пишет Вечерний курьер.

Лолита стремительно сбросила вес

В рамках своих гастролей на одном из концертов 60-летняя Лолита вышла к зрителям в плотно облегающих леггинсах, а также высоких сапогах. Поверх обтягивающей блузки Милявская надела свободный оверсайз-пиджак. Такой образ наглядно демонстрировал произошедшие с фигурой Лолиты изменения. Невооруженным взглядом было видно, насколько сильно звезда похудела в последнее время.

Фанаты привыкли видеть Милявскую женщиной, у которой есть небольшой лишний вес. Однако в данном конкретном случае факт похудения Лолиты был буквально налицо.

Судя по комментариям зрителей Лолиты, в большинстве своем они были в настоящем восторге. Хотя резкое и заметное похудение эстрадной звезды вызвало и определённое беспокойство, ведь поклонники стали связывать его с возможными проблемами со здоровьем.