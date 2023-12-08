Ярославский спортсмен переснял фрагмент сериала «Слово пацана»

Артем Маркиданов из Ярославля воссоздал сцену из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», снимая видео на хоккейной коробке. Ролик, который спортсмен снял с друзьями в минувшие выходные, стал вирусным в соцсетях. На видео пересоздан момент, где Кощей разъясняется перед главным персонажем Вовой Адидасом.

В интервью для 76.RU Маркиданов поделился, что, как и многие, он заинтересовался новым сериалом, который стал настоящим хитом Интернета. Он следил за творчеством Никиты Кологривого, вдохновляясь его эмоциональностью и актерской игрой. Для съемок выбран двор в Дзержинском районе, где снимали оригинальный эпизод. Однако, чтобы сделать видео более аутентичным, они поставили хоккейную коробку, которую потом убрали.