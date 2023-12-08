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Актер Охлобыстин заявил, что Пугачева выгнала певца SHAMAN с шоу «Фактор А»

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Актер Охлобыстин заявил, что Пугачева выгнала певца SHAMAN с шоу «Фактор А»
Знаменитости
Источник фото: @psykero1477

Иван Охлобыстин во время интервью для издания aif.ru признался, что Алла Пугачева оказала негативное воздействие на карьеру молодого певца SHAMAN в прошлом. По мнению актера, Алла Борисовна исключила из музыкального проекта «Фактор А» начинающего исполнителя, что, по словам Охлобыстина, помешало артисту в его дальнейшем становлении. 

Артист при этом выразил свою любовь к творчеству Ярослава Дронова и добавил, что он хорошо помнит певца еще до того, как он достиг пика популярности.

«Уверен, что, когда он появился, это дар от Господа, ведь мы находились в полном творческом вакууме», — высказался Иван.

Информационное агентство «Informing»

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