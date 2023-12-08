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«Как долго я этого ждала»: Лера Кудрявцева сообщила поклонникам радостную новость

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«Как долго я этого ждала»: Лера Кудрявцева сообщила поклонникам радостную новость
Знаменитости
Источник фото: @leratv

Лера Кудрявцева, привыкшая делиться с подписчиками всеми событиями своей жизни, вчера объявила им радостную новость. Она сообщила, что наконец-то достигла того, к чему долго шла, а ее творческие заслуги были по достоинству признаны.

Лера получила престижную статуэтку

Кудрявцева разместила в соцсети фрагмент церемонии вручения премии за достижения в области телевизионных искусств «ТЭФИ-2023» со своим участием. Как оказалось, Лера получила престижную статуэтку за программу «Секрет на миллион». Шоу победило в номинации «Развлекательное ток-шоу выходного дня». Звезда мечтала об этой награде долгие годы, и вот этот долгожданный момент настал.

«Как долго я этого ждала! Просто нет слов, одни эмоции», — описала свои впечатления счастливая ведущая.

Информационное агентство «Informing»

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