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Продюсер Рудченко: финансирующая ВС Украины Лобода планирует вернуться на эстраду РФ

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Продюсер Рудченко: финансирующая ВС Украины Лобода планирует вернуться на эстраду РФ
Знаменитости
Источник фото: @lobodaofficial

Согласно мнению продюсера Павла Рудченко, Светлана Лобода планирует возвращение на российскую эстраду, поскольку ее творчество не получило должной популярности в Европе. 

Не определилась, на каком рынке собирается работать

Музыкальный критик подчеркнул, что певица в настоящее время акцентирует внимание на российской аудитории, создавая песни на русском языке. Он также предупредил слушателей из РФ относительно финансирования артисткой ВС Украины. Однако Рудченко отметил, что Лобода пока не определилась, на каком рынке собирается работать. 

Он указал на значительные финансовые убытки из-за отказа от выступлений в России и подчеркнул, что возвращение в российский шоу-бизнес может стать стратегическим решением для монетизации ее творчества.

«Корпоративы у олигархов дают Лободе возможность поддерживать штаны, но не более того, никакого развития нет», — передает портал News.ru слова критика.

Информационное агентство «Informing»

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