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Актер сериал «Возвращение Мухтара» Василий Кухарский умер после ранения в зоне СВО

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Актер сериал «Возвращение Мухтара» Василий Кухарский умер после ранения в зоне СВО
Знаменитости
Фото: freepik.com

В Украине умер известный актер театра и кино Василий Кухарский. От скончался от полученных им при ранении травм в зоне СВО. 

Российскому зрителю артист известен благодаря своим ролям в популярных сериалах «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны».

Сообщение о его смерти появилось от сотрудников Киевского академического драматического театра на Подоле, где он работал с 2008 года. 

Получил серьезное ранение

В прошлом году Василий, родившийся и выросший в Житомире, вступил в ряды ВСУ. В сентябре получил серьезное ранение. Его близкие собирали средства на реабилитацию, но несмотря на усилия родных и врачей, лечение не привело к положительному исходу. Артист ушел из жизни в возрасте 42 лет. 

Кухарский получил высшее образование в Киеве, хотя начал свою успешную кинокарьеру в Москве. Он впервые появился на широких телеэкранах в телесериале «Русское лекарство».

Информационное агентство «Informing»

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