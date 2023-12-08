Боец ММА Минеев заявил, что разочаровался в сериале «Слово пацана»: «Это не моя тема»

Боец ММА Владимир Минеев выразил свое разочарование в сериале «Слово пацана», рассказывающем о криминальной жизни города Казани в 80-90-е годы. Отзыв спортсмена появился в его Телеграм-канале, где он высказал недовольство актерской игрой и подчеркнул, что ему непонятна тематика ленты.

Считает героев неестественными

Минеев отметил, что вырос в спортивной среде и поэтому не проявляет интереса к преступному миру, предложив своим подписчикам не тратить время на просмотр фильма, а вместо этого заниматься достижением целей. В дополнение к своему отрицательному впечатлению от «Слово пацана» боец отметил, что он выключил драму всего через 15 минут просмотра, считая героев неестественными.