Нашлись культовые машины, которые участвовали в съемках сериала «Слово пацана»

Сериал под названием «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о молодежных бандитских группировках Казани в конце 1980-х годов. Он не только предоставляет зрителям взгляд на криминальный подмирок того времени, но и обращается к актуальным аспектам автомира того периода.

Главные герои Вова Адидас и его брат Марат использовали отцовскую «Волгу» ГАЗ-24 белого цвета. Этот автомобиль был роскошью в 80-е года и являлся статусным символом, что делает его потерю в ходе конфликта неожиданным поворотом для зрителей.

Представлены легендарные автомобили

Лидер «Универсама» по кличке Кащей владеет заметным фургоном Иж 2715, известным как «Каблук». В сериале представлены легендарные автомобили, такие как ВАЗ-2108 и ВАЗ-2103, с небольшими тюнинговыми изменениями, отражая стиль того времени.

Отличительным моментом является забота лидера «домбытовских» о своем ВАЗ 2103. Внедорожник УАЗ-469 («козлик») тоже часто появляется в сюжете, выполняя роль полицейского внедорожника в попытках задержать членов банд.

В сериале можно увидеть машину скорой помощи РАФ-2203, который используется героями в сценах преследования.