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Биолог Мальцева назвала продукты-чемпионы, которые могут помочь в борьбе с раком

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Биолог Мальцева назвала продукты-чемпионы, которые могут помочь в борьбе с раком
Здоровье
Фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Биолог-генетик из РФ Ирина Мальцева подчеркнула, что определенные продукты питания могут способствовать профилактике и лечению рака, особенно в контексте рака молочной железы. В ее перечне «продуктов-чемпионов» в борьбе с этим заболеванием включены морковь, сельдерей, черный виноград, апельсин, брокколи, зеленый чай, укроп. 

Она также отметила, что правильное соотношение жирных кислот в пище может быть полезным в профилактике глиомы — злокачественной опухоли, поражающей мозг. Кроме того, регулярное использование грибов в рационе также может быть благотворным при лечении некоторых онкологических недугов.

Информационное агентство «Informing»

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