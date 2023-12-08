Биолог Мальцева назвала продукты-чемпионы, которые могут помочь в борьбе с раком

Биолог-генетик из РФ Ирина Мальцева подчеркнула, что определенные продукты питания могут способствовать профилактике и лечению рака, особенно в контексте рака молочной железы. В ее перечне «продуктов-чемпионов» в борьбе с этим заболеванием включены морковь, сельдерей, черный виноград, апельсин, брокколи, зеленый чай, укроп.

Она также отметила, что правильное соотношение жирных кислот в пище может быть полезным в профилактике глиомы — злокачественной опухоли, поражающей мозг. Кроме того, регулярное использование грибов в рационе также может быть благотворным при лечении некоторых онкологических недугов.