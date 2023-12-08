Стало известно, кто из известных артистов появится в первом выпуске «Дуэтов»

Телеканал «Россия 1» покажет первый выпуск музыкального шоу «Дуэты» уже в эту пятницу, 8 декабря, пишет новостное интернет-издание Стархит.

В развлекательном телешоу подтверждено участие Александра Реввы, который, несмотря на редкие появления на публике, решил снова начать активно работать в РФ после участия в записи «Песни года». Также стало известно, что на проекте выступят Михаил Шуфутинский, который похудел на 40 килограммов, и другие артисты, включая Люсю Чеботину, Наташу Королеву, Клаву Коку, Дениса Клявера, Хабиба, Марию Зайцеву, Юрия Антонова.