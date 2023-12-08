Врач Байрамукова: Состояние Пугачевой ухудшилось после перенесенной пластической операции

Певица Алла Борисовна Пугачева не так давно почувствовала резкое недомогание во время очередного шопинга на Кипре, пишет Царьград. По данным медперсонала клиники, где Примадонна регулярно проходила пластические операции, ее состояние здоровья могло быть осложнено последствиями многократных хирургических вмешательств.

Пугачева, проведя круговую подтяжку лица, столкнулась с существенными проблемами заживления тканей, что еще сильнее осложнило ее состояние. Негативное воздействие наркоза, особенно опасное для пожилых и тех, у кого есть хронические недуги, также оказало не наилучшее влияние на общее состояние 74-летней певицы.