Бывший муж Ксении Шойгу показал, как проводит время с новой девушкой

Woman.ru напоминает, что Ксения Шойгу и Алексей Столяров объявили о разводе несколько месяцев назад, оставаясь друзьями для блага общей дочери. Однако вскоре после разрыва у мужчины появилась новая возлюбленная.

После развода Алексей, часто путешествующий, встретил новую любовь в лице Анны, менеджера блогера Вали Карнавал. Новая девушка участвует почти во всех роликах блогера, где он нежно обнимает ее и целует в кадре.

Источник фото: @stoliarovaleksey

Публично демонстрируя свои чувства, пара пока что увиливает от прямых вопросов, чем подогревает подозрения поклонников.