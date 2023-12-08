«Филипп — удивительный мужчина»: Предполагаемая невеста Киркорова рассказала об их отношениях

Филипп Киркоров последние несколько месяцев рассказывает журналистам о новой таинственной избраннице. Однако при этом поп-король нередко упоминает свою бывшую жену Аллу Пугачеву, с которой был счастлив недолго.

Артиста подозревают в романе с Татьяной Тур

Артисту неоднократно приписывали романы со многими знаменитыми девушками, в том числе с Анастасией Стоцкой и Ани Лорак. А в последнее время артиста подозревают в романе с Татьяной Тур.

Сама предполагаемая невеста призналась, какие отношения связывают ее с Киркоровым. На вопросы журналистов «7Дней», Татьяна отвечает очень уклончиво.

«Филипп — удивительный мужчина. Когда встречаются люди, очень похожи в принципах и творчестве, вопросов не возникает и все становится очевидным», - заявила муза Филиппа.