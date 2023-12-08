Салтыкова, Гулькина и Метов набросились на организаторов концерта в Новосибирске

Ирина Салтыкова, Наталья Гулькина и Кай Метов накинулись на организаторов музыкального фестиваля «Диско-феерия». Они обвиняют их в обмане и мошенничестве.

Концерт все равно состоится

По словам артистов, им не были предоставлены билеты на самолет и не выплачен гонорар. Несмотря на заявления звезд, директор агентства «Концерт 54» решил также прокомментировать эту ситуацию. Алексей Уткин утверждает, что концерт все равно состоится. Вместо указанных артистов, которых он назвал «негодяями и сплетниками», на мероприятии выступят группы «Технология», «Краски», «Русский размер», а также BAD BOYS BLUE, Роман Жуков.