Лобода выпустила песню на русском языке «Метелица»

Украинская исполнительница Светлана Лобода выпустила на днях новую песню под названием «Метелица». Композиция на русском языке не появилась на музыкальной платформе «Яндекс. Музыка».

Лобода приглашает слушателей на другие стриминговые платформы, такие как YouTube Music, Apple Music, Spotify, где можно найти новый трек. Из-за этого Лобода подверглась хейту со стороны своих соотечественников.

Светлана в связи с событиями на востоке Украины прекратила активные связи с Россией, где ранее достигла широкой известности, жила и зарабатывала.