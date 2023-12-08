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Лобода выпустила песню на русском языке «Метелица»

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Лобода выпустила песню на русском языке «Метелица»
Знаменитости
Источник фото: @lobodaofficial

Украинская исполнительница Светлана Лобода выпустила на днях новую песню под названием «Метелица». Композиция на русском языке не появилась на музыкальной платформе «Яндекс. Музыка». 

Лобода приглашает слушателей на другие стриминговые платформы, такие как YouTube Music, Apple Music, Spotify, где можно найти новый трек. Из-за этого Лобода подверглась хейту со стороны своих соотечественников. 

Светлана в связи с событиями на востоке Украины прекратила активные связи с Россией, где ранее достигла широкой известности, жила и зарабатывала.

Информационное агентство «Informing»

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