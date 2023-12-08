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Родные Брюса Уиллиса допускают, что скоро актер умрет

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Родные Брюса Уиллиса допускают, что скоро актер умрет
Знаменитости
Источник фото: @brucewillisbw

Всемирно известный американский актер Брюс Уиллис, столкнувшийся с тяжелым диагнозом деменции, получает поддержку от своей семьи, включая бывшую супругу Деми Мур, последнюю жену Эмму Хеминг, детей и внуков. Уиллис борется с лобно-височной деменцией, серьезным заболеванием головного мозга. 

Артист проводит много времени с внучкой

Семья актера постоянно находится рядом с ним в этот трудный период, и, несмотря на трудности, родные стараются наслаждаться каждым моментом вместе. Артист проводит много времени с внучкой, чтобы она знала его и чувствовала его присутствие в своей жизни. 

Однако близкие не исключает, что вскоре актера не станет, поскольку за последние два месяца состояние здоровья звезды сильно ухудшилось.

Информационное агентство «Informing»

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