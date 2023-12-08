JCI: обнаружена связь потребления цветной капусты с защитой печени

На ранних стадиях жировая болезнь печени проявляется в виде повышения уровня белка NOX4, который защищает этот жизненно важный орган. Со временем его уровень резко снижается, что угрожает здоровью печени. 20–30% населения мира страдают жировой болезнью печени, к которой приводит глобальный рост ожирения и диабета. У трети из этого числа развивается запущенная форма заболевания — неалкогольный стеатогепатит, который может привести к циррозу или раку печени.

Соединения, повышающие активность NOX4, содержатся в овощах семейства крестоцветных

Исследователи обращают внимание на то, что искусственное повышение уровня белка NOX4 способствует активации защитных функций печени и снижению риска развития ожирения. Соединения, повышающие активность NOX4, содержатся в овощах семейства крестоцветных: брокколи или цветной капусте. Это указывает на важность употребления овощей для поддержания здоровья печени.

Проведенное исследование поможет в разработке методов лечения и профилактики проблем, связанных с ожирением.