Ученые открыли тайну, что едят на завтрак большинство долгожителей

Ученый Дэн Бюттнер выделил оптимальные блюда для первого приема пищи, основываясь на практике многих долгожителей. Утреннему организму важны питательные вещества после ночного сна, информирует 5-tv.ru. В этом контексте исследователь рекомендует полезное и очень простое блюдо. Это кукурузная лепешка с начинкой из черной фасоли, лука, риса. Такой завтрак имеет низкий гликемический индекс, но обеспечивает человека всем необходимым.

Лепешка представляет собой отличный источник цельнозерновых сложных углеводов

Эксперт подчеркивает, что сама лепешка представляет собой отличный источник цельнозерновых сложных углеводов. Черные бобы, входящие в состав начинки, содержат антиоксиданты, сравнимые с теми, что присутствуют в ягоде чернике. Эти бобы способствуют очищению организма, снижению давления, эффективному регулированию в крови уровня инсулина.