Информинг » Знаменитости » Находящийся в эмиграции внук Пугачевой кардинально сменил имидж

Находящийся в эмиграции внук Пугачевой кардинально сменил имидж

Image 16+
Находящийся в эмиграции внук Пугачевой кардинально сменил имидж
Знаменитости
Источник фото: @nikitapress

Как сообщает Bimru.ru, в прошлом году музыкант Никита Пресняков, старший внук Аллы Пугачевой, переехал в США. Недавно он поделился со своими подписчиками изменениями в своем облике.

Никита объявил, что будет носить длинную бороду зимой и брить ее летом 

Артист отрастил длинную густую бороду, которая отличается от прежней короткой щетины. В опубликованном видеоролике он также пошутил на тему своего нового вида и спросил совета относительно бороды. Позже Никита объявил, что будет носить длинную бороду зимой и брить ее летом, называя свой облик с юмором «режимом дровосека». 

Пресняков также рассказал об «американской мечте». Он хочет посетить местный барбершоп. Однако, поскольку длинная борода ему нравится, обратится он к мастерам только весной.

Информационное агентство «Informing»

«Она не Алла Борисовна»: продюсер Рудченко раскрыл главную цель приезда Орбакайте

«Она не Алла Борисовна»: продюсер Рудченко раскрыл главную цель приезда Орбакайте

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Находящийся в эмиграции внук Пугачевой кардинально сменил имидж

Вчера, 23:28

Артистка РФ Алла Пугачева озвучила последствия своей болезни на Кипре

Вчера, 21:18

Родные Брюса Уиллиса допускают, что скоро актер умрет

Вчера, 16:13

Лобода выпустила песню на русском языке «Метелица»

Вчера, 16:08

Салтыкова, Гулькина и Метов набросились на организаторов концерта в Новосибирске

Вчера, 15:48

«Филипп — удивительный мужчина»: Предполагаемая невеста Киркорова рассказала об их отношениях

Вчера, 14:28

Бывший муж Ксении Шойгу показал, как проводит время с новой девушкой

Вчера, 14:08

Врач Байрамукова: Состояние Пугачевой ухудшилось после перенесенной пластической операции

Вчера, 13:48

Стало известно, кто из известных артистов появится в первом выпуске «Дуэтов»

Вчера, 13:03

Исполнитель хита «На заре» Журавлев назвал плохим кавер певца Shaman

Вчера, 12:38

Нашлись культовые машины, которые участвовали в съемках сериала «Слово пацана»

Вчера, 11:33

Боец ММА Минеев заявил, что разочаровался в сериале «Слово пацана»: «Это не моя тема»

Вчера, 11:18

Актер сериал «Возвращение Мухтара» Василий Кухарский умер после ранения в зоне СВО

Вчера, 11:03

«Как долго я этого ждала»: Лера Кудрявцева сообщила поклонникам радостную новость

Вчера, 10:43

Продюсер Рудченко: финансирующая ВС Украины Лобода планирует вернуться на эстраду РФ

Вчера, 10:18

Бежавшие из России артисты вернулись и выступят на шоу «Песня года»

Вчера, 09:48

Актер Охлобыстин заявил, что Пугачева выгнала певца SHAMAN с шоу «Фактор А»

Вчера, 09:43

Ярославский спортсмен переснял фрагмент сериала «Слово пацана»

Вчера, 09:28

60-летняя Лолита удивила поклонников своим исхудавшим внешним видом: у певицы подозревают серьезную болезнь

Вчера, 00:23

Кадры недели: Климова показала пикантное тату, а Броневицкая — лицо без ботокса

7-12-2023, 23:13

Новости партнеров
2023
ru-RU