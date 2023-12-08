Находящийся в эмиграции внук Пугачевой кардинально сменил имидж

Как сообщает Bimru.ru, в прошлом году музыкант Никита Пресняков, старший внук Аллы Пугачевой, переехал в США. Недавно он поделился со своими подписчиками изменениями в своем облике.

Никита объявил, что будет носить длинную бороду зимой и брить ее летом

Артист отрастил длинную густую бороду, которая отличается от прежней короткой щетины. В опубликованном видеоролике он также пошутил на тему своего нового вида и спросил совета относительно бороды. Позже Никита объявил, что будет носить длинную бороду зимой и брить ее летом, называя свой облик с юмором «режимом дровосека».

Пресняков также рассказал об «американской мечте». Он хочет посетить местный барбершоп. Однако, поскольку длинная борода ему нравится, обратится он к мастерам только весной.