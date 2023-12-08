Артистка РФ Алла Пугачева озвучила последствия своей болезни на Кипре

Алла Пугачева столкнулась с беспокойством поклонников из-за неустойчивого шага, вызванного болями в ногах, которые она испытала во время прогулки по магазинам на Кипре. Наблюдатели отметили, что ее состояние вызывает опасения.

У артистки возникли серьезные проблемы с заживлением тканей после операции по лифтингу лица

Медсестра клиники, где проводилась операция певицы, сообщила, что у артистки возникли серьезные проблемы с заживлением тканей после операции по лифтингу лица. Специалисты полагают, что хирургическое вмешательство могло повлиять на кровоснабжение организма и возможность регенерации всех тканей.

Врачи обратили внимание на другие факторы, такие как возраст певицы (74 года) и предыдущие операции. Они упоминают негативные последствия наркоза - тромбообразование и гипоксию мозга, которые могут повлиять негативно на память и координацию движений.