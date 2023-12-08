Информинг » Знаменитости » Артистка РФ Алла Пугачева озвучила последствия своей болезни на Кипре

Артистка РФ Алла Пугачева озвучила последствия своей болезни на Кипре

Image 16+
Артистка РФ Алла Пугачева озвучила последствия своей болезни на Кипре
Знаменитости
Источник фото: @alla_orfey

Алла Пугачева столкнулась с беспокойством поклонников из-за неустойчивого шага, вызванного болями в ногах, которые она испытала во время прогулки по магазинам на Кипре. Наблюдатели отметили, что ее состояние вызывает опасения. 

У артистки возникли серьезные проблемы с заживлением тканей после операции по лифтингу лица

Медсестра клиники, где проводилась операция певицы, сообщила, что у артистки возникли серьезные проблемы с заживлением тканей после операции по лифтингу лица. Специалисты полагают, что хирургическое вмешательство могло повлиять на кровоснабжение организма и возможность регенерации всех тканей. 

Врачи обратили внимание на другие факторы, такие как возраст певицы (74 года) и предыдущие операции. Они упоминают негативные последствия наркоза - тромбообразование и гипоксию мозга, которые могут повлиять негативно на память и координацию движений.

Информационное агентство «Informing»

«Она не Алла Борисовна»: продюсер Рудченко раскрыл главную цель приезда Орбакайте

«Она не Алла Борисовна»: продюсер Рудченко раскрыл главную цель приезда Орбакайте

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Артистка РФ Алла Пугачева озвучила последствия своей болезни на Кипре

Сегодня, 21:18

Родные Брюса Уиллиса допускают, что скоро актер умрет

Сегодня, 16:13

Лобода выпустила песню на русском языке «Метелица»

Сегодня, 16:08

Салтыкова, Гулькина и Метов набросились на организаторов концерта в Новосибирске

Сегодня, 15:48

«Филипп — удивительный мужчина»: Предполагаемая невеста Киркорова рассказала об их отношениях

Сегодня, 14:28

Бывший муж Ксении Шойгу показал, как проводит время с новой девушкой

Сегодня, 14:08

Врач Байрамукова: Состояние Пугачевой ухудшилось после перенесенной пластической операции

Сегодня, 13:48

Стало известно, кто из известных артистов появится в первом выпуске «Дуэтов»

Сегодня, 13:03

Исполнитель хита «На заре» Журавлев назвал плохим кавер певца Shaman

Сегодня, 12:38

Нашлись культовые машины, которые участвовали в съемках сериала «Слово пацана»

Сегодня, 11:33

Боец ММА Минеев заявил, что разочаровался в сериале «Слово пацана»: «Это не моя тема»

Сегодня, 11:18

Актер сериал «Возвращение Мухтара» Василий Кухарский умер после ранения в зоне СВО

Сегодня, 11:03

«Как долго я этого ждала»: Лера Кудрявцева сообщила поклонникам радостную новость

Сегодня, 10:43

Продюсер Рудченко: финансирующая ВС Украины Лобода планирует вернуться на эстраду РФ

Сегодня, 10:18

Бежавшие из России артисты вернулись и выступят на шоу «Песня года»

Сегодня, 09:48

Актер Охлобыстин заявил, что Пугачева выгнала певца SHAMAN с шоу «Фактор А»

Сегодня, 09:43

Ярославский спортсмен переснял фрагмент сериала «Слово пацана»

Сегодня, 09:28

60-летняя Лолита удивила поклонников своим исхудавшим внешним видом: у певицы подозревают серьезную болезнь

Сегодня, 00:23

Кадры недели: Климова показала пикантное тату, а Броневицкая — лицо без ботокса

Вчера, 23:13

Журналист Михаил Кожухов пропал с телеэкранов из-за девяти лет унижений

Вчера, 21:58

Новости партнеров
2023
ru-RU