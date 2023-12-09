Журналисты выяснили, как сейчас живет певица Анастасия Приходько

Анастасия Приходько, известная своим участием в проекте «Фабрика звезд« на Первом канале и участием в международном песенном конкурсе »Евровидение» за Россию в 2009 году, в настоящее время живет в Украине с тремя детьми и мужем. У них есть дом в селе Крюковщина (Киевская область).

Семья Анастасии Приходько не планирует покидать родину

Приходько отметила, что ее супруг не был призван на фронт, поскольку является многодетным отцом. Однако артистка не исключила возможности изменений в законодательстве, подчеркнув, что они не планируют покидать родину.

Певица регулярно делает критические замечания относительно других артистов украинского происхождения. Она, к примеру, призывала лишить гражданства Таисию Повалий после ее выступления в Кремле и высказывала недовольство тем, что Вера Брежнева, называя себя украинкой, разговаривает не на украинском, а на русском языке.