Садальский раскритиковал Эрнста и предрёк Первому каналу банкротство

По информации Pravda.Ru, Станислав Садальский высказал свою критику по поводу телевизионных проектов, а также предрек возможное банкротство Первого канала. Актер, известный по кинофильму «Место встречи изменить нельзя«, отреагировал на заявление директора Первого канала Константина Эрнста о завершении съемок второго сезона многосерийного фильма »Мосгаз».

Садальский выразил свои сомнения в успешности проектов Первого канала

Садальский выразил свои сомнения в успешности проектов Первого канала, сравнивая ситуацию с бизнесменом Анатолием Чубайсом. Артсит также предсказал нулевые результаты и отсутствие финансового успеха. Напоследок Стас выразил мнение, что подобная ситуация может привести и вовсе к банкротству федерального канала.